Nella notte a Lizzano, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, l’uomo avrebbe cercato di colpire con forbici e un vaso la madre, e avrebbe minacciato di morte il fratello. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno proceduto all’arresto dell’individuo. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’accaduto.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi, durante la notte, a Lizzano, il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria ha consentito di interrompere una grave situazione di violenza domestica, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche. L’operazione è scattata a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza “112”, attivando immediatamente le procedure previste dal “Codice Rosso”, lo strumento normativo volto a garantire una risposta rapida ed efficace nei casi di violenza in ambito familiare. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un contesto di forte tensione: un 52enne del luogo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, avrebbe minacciato di morte e aggredito l’anziana madre e il fratello per futili motivi.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lizzano, ipotesi: tentativo di colpire con forbici e vaso la madre e minacce di morte al fratello, arrestato 52enne Carabinieri

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