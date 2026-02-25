Taranto accusa | tentativo di scardinare con una tenaglia la porta di casa dell’ex marito e gravi minacce Arrestata 52enne È ai domiciliari

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la 52enne è stata condotta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Si ricorda che la donna è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Sorpresa a rubare dal proprietario di casa: arrestata in flagranza, va ai domiciliariIl 13 febbraio, i Carabinieri di Zanica hanno arrestato una donna sorpresa a rubare nell’appartamento di un uomo di 54 anni a Stezzano.

Bari, accusa: spari al 46enne che non voleva riconoscere il figlio in arrivo, arrestata 26enne È ai domiciliariA Bari, una donna di 26 anni è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari in relazione a un episodio di sparatoria che ha coinvolto un uomo di 46 anni.

Taranto, tenta di sfondare la porta della casa dell'ex con una tenaglia: arrestata una 52enneI carabinieri l'hanno sorpresa mentre colpiva violentemente. Disarmata e fermata, avrebbe continuato a inveire contro l’ex coniuge, pronunciando frasi gravemente minatorie. Non accettava la fine della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto, 52enne arrestata per atti persecutori contro l’ex maritoBloccata e disarmata dai militari, ha continuato a inveire contro l’ex marito, rifiutando di accettare la fine della relazione. L’uomo ha raccontato di essere vittima da mesi di comportamenti ... giornaledipuglia.com

