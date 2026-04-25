A Liverpool, il tecnico Arne Slot ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Giovanni Leoni, dopo che il difensore si è infortunato a settembre 2025. Slot ha commentato il cambiamento fisico del giovane calciatore, che ha mostrato miglioramenti rispetto alla precedente condizione. Non sono stati divulgati dettagli specifici sull’infortunio o sui tempi di recupero, ma l’allenatore ha espresso soddisfazione per i progressi di Leoni.

? Cosa sapere Arne Slot aggiorna le condizioni del difensore Giovanni Leoni dopo l'infortunio di settembre 2025.. Il percorso di riabilitazione al Liverpool punta sul potenziamento fisico del diciannovenne italiano.. Arne Slot ha rivelato durante una conferenza stampa che il giovane difensore italiano Giovanni Leoni sta affrontando un percorso di recupero fisico impressionante dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore subito nel settembre 2025. Il tecnico del Liverpool ha voluto offrire un aggiornamento diretto sulla condizione del diciannovenne, sottolineando come il ragazzo stia trasformando il proprio fisico durante la convalescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liverpool, Leoni si trasforma: Slot stupito dal nuovo fisico del giovane

LIVERPOOL OFFERED THE CHANCE TO SIGN WORLD-CLASS STAR FOR JUST €50M

Notizie correlate

Liverpool, Slot ammette: «Se Leoni non ha mai giocato per infortunio è un problema, così come altri acquisti»Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma...

Leggi anche: Liverpool, Slot fa chiarezza: «Leoni sta diventando una bestia. Alisson alla Juventus? Non reagiamo a queste speculazioni»

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Parma, bilancio da record: oltre 81 milioni di plusvalenze firmano la svolta dell’era Krause; Liverpool, come sta procedendo il recupero di Giovanni Leoni? Le parole di Slot e il futuro diviso tra Premier League e le voci sull'Inter.

È diventato una bestia: Liverpool, Slot su di giri per il ritorno di Leoni dall'infortunioGiovanni Leoni è vicino al rientro dopo l'operazione al legamento crociato anteriore subita a settembre. Il destino ha voluto che il difensore. tuttomercatoweb.com

Liverpool, come sta procedendo il recupero di Giovanni Leoni? Le parole di Slot e il futuro diviso tra Premier League e le voci sull'InterIl giovane centrale difensivo italiano sta ultimando il recupero dal grave infortunio al ginocchio di settembre ... calciomercato.com

Occhio al Liverpool per Dumfries A breve tornerà uno dei temi centrali di discussione del calciomercato dell'Inter: la clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Nel contratto dell'olandese, infatti, è prevista una clausola per liberarsi dall'Inter in estate per 25 - facebook.com facebook

Romano: "Akanji-Inter, è fatta. Dumfries cambia ancora agente La verità. E il Liverpool..." x.com