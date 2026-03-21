Liverpool Slot ammette | Se Leoni non ha mai giocato per infortunio è un problema così come altri acquisti

L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta, ammettendo che se Leoni non ha mai giocato a causa di infortuni, rappresenta un problema, così come altri acquisti della squadra. Ha anche commentato sulla situazione attuale del team e sulle difficoltà incontrate durante la stagione, senza entrare in dettagli su possibili cause o motivazioni.

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