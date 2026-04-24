Liverpool Slot fa chiarezza | Leoni sta diventando una bestia Alisson alla Juventus? Non reagiamo a queste speculazioni

Nella conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool ha commentato la crescita di Giovanni Leoni, affermando che sta diventando una figura più forte. Ha inoltre commentato le voci riguardanti il possibile trasferimento di Alisson alla Juventus, affermando che la squadra non risponde alle speculazioni di mercato. Slot ha poi parlato delle recenti prestazioni dei suoi giocatori senza entrare in dettagli specifici.