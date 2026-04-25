LIVE Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026 in DIRETTA | in campo Auger-Aliassime poi toccherà all’azzurra

Durante il torneo WTA di Madrid, Fernandez ha battuto Jovic in tre set dopo oltre due ore di gioco, vincendo 2-1. Nel frattempo, sul campo principale, in programma ci sono le sfide tra Paolini e Baptiste, seguite dall'incontro di Auger-Aliassime. I match sono trasmessi in diretta, e gli appassionati possono aggiornarsi costantemente sull'andamento delle partite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 La canadese Fernandez elimina con un sofferto 2-1 la statunitense Jovic dopo 2:09 ore di match. In campo tra pochissimo ci sarà un altro nordamericano, Felix Auger-Aliassime, il quale affronterà il lituano Gaubas, poi sarà la volta di Paolini! 12.50 Buongiorno amici di OA Sport. Khachanov ha sconfitto Walton per 6-2, 6-3. Tra poco in campo Fernandez-Jovic, poi Gaubas-Auger-Aliassime. A seguire toccherà a Jasmine Paolini. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste, valido per i sedicesimi di finale del WTA di Madrid, torneo Masters 1000 che si gioca in combine con il circuito maschile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo JeanJean, poi toccherà all’azzurra Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurra Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalita; Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Buongiorno amici di OA Sport. Khachanov ha sconfitto Walton per 6-2, 6-3. Tra poco in campo ... oasport.it Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com