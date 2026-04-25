Alle ore 11:00 si è aperto il match tra il tennista italiano e l'americana nella cornice del torneo WTA di Madrid, ed è attualmente in corso. Le due giocatrici si stanno confrontando in un confronto equilibrato, con scambi serrati e punti decisivi che si susseguono sul campo. La partita, visibile in diretta, sta attirando l’attenzione degli appassionati che seguono con interesse ogni turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste, valido per i sedicesimi di finale del WTA di Madrid, torneo Masters 1000 che si gioca in combine con il circuito maschile. L’azzurra sta cercando di riprendersi dopo un periodo non perfetto e parte favorita contro l’americana. La nostra tennista toscana ha superato il secondo turno della competizione battendo la tedesca Laura Siegmund per 2-1, rimontando il match dopo aver perso il primo parziale. Paolini è riuscita a reagire e ha portato a casa un match che rischiava di terminare come ne stanno terminando troppi nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: partita equilibrata contro l’americana

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