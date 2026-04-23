LIVE Paolini-Siegemund 3-6 6-2 6-4 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa

Durante la partita di oggi a Madrid, l’atleta italiana ha affrontato una sfida contro la sua avversaria tedesca. Dopo aver perso il primo set 3-6, è riuscita a reagire vincendo il secondo 6-2 e il terzo 6-4. La giocatrice italiana ha concluso l’incontro con un servizio vincente e un colpo di dritto decisivo, portando a casa la vittoria in rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6, 6-2, 6-4 Gioco, partita ed incontro Paolini: servizio e dritto per l’italiana che chiude il match e vince in rimonta. 40-30 Grande risposta di dritto lungolinea di Siegemund che prende la rete senza aver bisogno di giocare la volee. Seconda 40-15 Paolini manovra con il dritto, prende la rete e gioca lo smash. Siegemund arriva sulla palla ma non riesce a trovare il campo con il recupero 30-15 Lungo il dritto di Paolini che aveva preso in mano lo scambio 30-0 Aaaaaceeeee 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Paolini Dopo il cambio di campo Paolini servirà per vincere il match. In questa partita l’azzurra ha vinto il 57% dei punti con la prima, entrata il 69% delle volte, ed il 42% con la seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Madrid, si parte! Il Masters 1000 è LIVE su Sky. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 5-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca serve per rimanere nel matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Questa volta Siegemund non sbaglia il dritto lungolinea dal centro. 40-40 Lunga la risposta di rovescio di ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it JASMINE IN RIMONTA Non potevamo salutare un’altra Azzurra in questo torneo. E allora ci ha pensato Paolini, rimontando Siegemund e conquistando il 3° turno del Masters 1000 di Madrid La N.9 del mondo adesso se la vedrà con la vincente tra Baptist - facebook.com facebook Regalo di #siegemund si arrampica sul30 pari #paolini grazie a questa gentile concessione “ @FiorinoLuca x.com