Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Sabato 25 aprile, nel torneo WTA1000 di Madrid, Jasmine Paolini giocherà contro Hailey Baptiste sulla terra rossa della Caja Magica. La partita si svolgerà durante il torneo in corso, con orario e modalità di visione ancora da confermare. L'incontro si inserisce nel programma di un evento che coinvolge le migliori giocatrici del circuito internazionale, trasmesso anche in streaming e su alcuni canali televisivi.

Jasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’azzurra affronterà la statunitense Hailey Baptiste. Un match che metterà alla prova alla toscana, vittoriosa in rimonta contro la tedesca Laura Siegemund. Un match in cui la nostra portacolori è entrata in campo particolarmente contratta. Le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti, ricordando lo sfogo con lacrime che c’è stato a Stoccarda. Una reazione che ha posto l’accento sul momento di difficoltà vissuto da Paolini, non in grado di replicare lo stesso livello di tennis delle ultime due annate. La partita tra Jasmine Paolini e Hailey Baptiste, valida per il terzo turno del WTA1000 di Madrid, andrà in scena domani sul campo-3.🔗 Leggi su Oasport.it

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