Pronostico e quote Hailey Baptiste – Jasmine Paolini WTA Madrid 25-04-2026

Oggi sul campo numero 3 del torneo WTA di Madrid si sfideranno Hailey Baptiste e Jasmine Paolini. La statunitense ha superato nel primo turno Kaitlin Quevedo in due set, con un inizio forte che le ha permesso di vincere otto dei primi nove game, con il punteggio di 6-1 6-4. L'incontro è previsto nel pomeriggio inoltrato.

Hailey Baptiste e Jasmine Paolini si affronteranno sul campo numero 3 a pomeriggio inoltrato. La statunitense nel primo turno ha sconfitto Kaitlin Quevedo in due set, facendo subito la voce grossa, ovvero vincendo otto dei primi nove game per chiudere l’incontro con il punteggio di 6-1 6-4. Una vittoria importante per ritrovare fiducia dopo una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Hailey Baptiste – Jasmine Paolini, WTA Madrid 25-04-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Laura Siegemund – Jasmine Paolini, WTA Madrid 23-04-2026Il match Laura Siegemund e Jasmine Paolini è programmato come terzo incontro sul campo numero 4 dunque dovrebbe giocarsi intorno alle 14:30. Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste, WTA Miami 26-03-2026Aryna Sabalenka e Hailey Baptiste inizieranno la loro sfida non prima della mezzanotte italiana. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pronostico Janice Tjen - Liudmila Samsonova - Quote & Statistiche - 24 aprile 2026, WTA Madrid, WTA; Jasmine Paolini torna a sorridere! Battuta in rimonta Laura Siegemund all’esordio a Madrid; Pronostico Simona Waltert - Jelena Ostapenko - Quote & Statistiche - 24 aprile 2026, WTA Madrid, WTA; Pronostico Madison Keys - Shuai Zhang - Quote & Statistiche - 24 aprile 2026, WTA Madrid, WTA.