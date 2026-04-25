LIVE Paolini-Baptiste 5-7 1-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la statunitense annulla quattro palle break e resta in vantaggio

In diretta dal torneo di Madrid, la partita tra la statunitense e l'avversaria europea prosegue con scambi intensi. La statunitense ha recuperato da una situazione difficile, annullando quattro palle break e mantenendo il vantaggio. La sfida è iniziata con il primo set vinto dalla statunitense 7-5, mentre nel secondo si trova avanti 2-1. La pallina è arrivata a un punteggio di 40-0, con uno scambio di dritto diagonale molto lungo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lunga la risposta di dritto diagonale di Paolini. Seconda. 30-0 Servizio e dritto in contropiede vincente che atterra sulla riga per la statunitense. Trentacinque vincenti per lei! 15-0 Dritto potentissimo di Baptiste dal centro del campo, non può nulla Jasmine in difesa. 2-2 GAME PAOLINI! In rete il dritto di Baptiste, non soffre l’azzurra. 40-30 Passante di dritto incrociato vincente di Jasmine. Seconda delicata. 30-30 Ferma la Paolini in uscita dal servizio, dritto potente di Baptiste. Seconda. 30-15 Cerca il lungolinea di dritto Baptiste, ma il colpo si ferma sul nastro. Seconda palla. 15-15 Esce di pochissimo il dritto lungolinea della toscana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste 5-7 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la statunitense annulla quattro palle break e resta in vantaggio Notizie correlate LIVE Berrettini-Bublik 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto in cross vincente di Bublik! Seconda. LIVE Paolini-Baptiste 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Finisce in corridoio il rovescio lungolinea dell’azzurra. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Grant-Cirstea: highlights Wta Madrid. LIVE Paolini-Baptiste 5-7, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: gli errori dell’azzurra consegnano il primo set alla statunitenseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it DIRETTA LIVE - Paolini torna in campo al WTA 1000 di Madrid per sfidare la statunitense Baptiste! Obiettivo ottavi di finale per l'azzurra - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com