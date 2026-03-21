LIVE Berrettini-Bublik 4-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio!

Al torneo ATP di Miami, l’incontro tra Berrettini e Bublik è in corso con il punteggio di 4-3 in favore dell’azzurro. Berrettini ha annullato quattro palle break e mantiene il vantaggio, mentre Bublik ha conquistato alcuni punti importanti, come un dritto in cross vincente. Il match procede con scambi rapidi e strategie diverse tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto in cross vincente di Bublik! Seconda. 30-0 Servizio e dritto dell’azzurro che chiude con il contropiede vincente. Seconda palla. 15-0 Prima ad uscire vincente per Berrettini. 4-3 GAME BUBLIK! Il kazako ha fatto un punto pazzesco prima con un colpo sotto le gambe da fondo campo e poi con un dritto lungolinea che è atterrato sulla riga! Che talento! 40-15 Servizio e dritto di Sasha! 30-15 Prima al centro di Bublik. 15-15 Dritto lungolinea vincente del kazako, al comando dello scambio dal servizio. 0-15 Esce la palla corta di Bublik. Seconda. 4-2 GAME BERRETTINI! Con fatica, ma lottando l’azzurro chiude il servizio e lo fa con il quinto ace annullando quattro palle break! A-40 Che ritmo di Berrettini con il dritto, l’azzurro inizia a martellare! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla quattro palle break e resta in vantaggio! Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BERRETTINI CONFERMA IL BREAK! Ace per il romano che difende il servizio. LIVE Berrettini-Bublik 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break ma occhio al kazako!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Secondo ace di Berrettini, prima potente ad uscire dell’italiano. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Berrettini Bublik 4 3 ATP Miami... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul e Mannarino al terzo set, si allunga l’attesa per l’azzurro; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato. LIVE Berrettini-Bublik 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: resiste il break italiano ma il kazako vuole reagireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 15-15 Rovescio lungolinea vincente di Bublik sullo slice dell'azzurro. 15-0 Subito ace per ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook