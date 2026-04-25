LIVE Paolini-Baptiste 5-7 0-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia con il servizio statunitense

Nella partita tra Paolini e Baptiste, il secondo set è iniziato con il servizio della statunitense, che ha conquistato subito un punto con un servizio molto preciso. Al momento, Baptiste conduce con un punteggio di 1-0 nel secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 7-5. La partita si sta svolgendo in diretta alla fase di Madrid del torneo WTA 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 GAME BAPTISTE. Servizio troppo facile in apertura di secondo set per la statunitense. Seconda. 40-0 Non è definitivo lo schiaffo al volo di Paolini e l’avversaria ha tutto il tempo di infilarla con il passante di dritto. Seconda palla. 30-0 Undicesimo ace del match per Baptiste. 15-0 Smash vincente potentissimo della statunitense. SECONDO SET, PARTE BAPTISTE 18.06 Troppa paura di Paolini che gioca in maniera timida questi ultimi scambi mentre Baptiste, con il braccio sciolto, ha tirato e difeso qualsiasi cosa potesse rimandare indietro nel campo italiano. Si mette male per la toscana che deve rimontare un’avversaria capace di servire ben dieci ace in un singolo set: speriamo in un calo delle prime palle per la statunitense.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste 5-7 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia con il servizio statunitense Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Auger-Aliassime vince il primo set, manca poco per la toscana Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosa; Grant-Cirstea: highlights Wta Madrid. LIVE Paolini-Baptiste 4-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: fase decisiva di un parziale lottatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it DIRETTA LIVE - Paolini torna in campo al WTA 1000 di Madrid per sfidare la statunitense Baptiste! Obiettivo ottavi di finale per l'azzurra - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com