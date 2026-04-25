LIVE Paolini-Baptiste 5-7 0-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia con il servizio statunitense

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Paolini e Baptiste, il secondo set è iniziato con il servizio della statunitense, che ha conquistato subito un punto con un servizio molto preciso. Al momento, Baptiste conduce con un punteggio di 1-0 nel secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 7-5. La partita si sta svolgendo in diretta alla fase di Madrid del torneo WTA 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 GAME BAPTISTE.  Servizio troppo facile in apertura di secondo set per la statunitense. Seconda. 40-0 Non è definitivo lo schiaffo al volo di Paolini e l’avversaria ha tutto il tempo di infilarla con il passante di dritto. Seconda palla. 30-0 Undicesimo ace del match per Baptiste. 15-0 Smash vincente potentissimo della statunitense. SECONDO SET, PARTE BAPTISTE 18.06 Troppa paura di Paolini che gioca in maniera timida questi ultimi scambi mentre Baptiste, con il braccio sciolto, ha tirato e difeso qualsiasi cosa potesse rimandare indietro nel campo italiano. Si mette male per la toscana che deve rimontare un’avversaria capace di servire ben dieci ace in un singolo set: speriamo in un calo delle prime palle per la statunitense.🔗 Leggi su Oasport.it

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