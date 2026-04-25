LIVE Paolini-Baptiste 4-5 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | fase decisiva di un parziale lottato

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo WTA di Madrid, nel corso della partita tra Paolini e Baptiste, il punteggio si è attestato sul 4-5 nel quarto set. Durante il game, Baptiste ha messo in campo un’ottima prima palla, costringendo Paolini a rispondere con un colpo di dritto che non ha trovato la risposta desiderata. La partita si trova in una fase decisiva, con i giocatori impegnati in scambi intensi e punti importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 GAME BAPTISTE.  Non passa la risposta di dritto di Paolini dopo l’ottima, ennesima, prima palla della statunitense. 40-15 Ancora un ace per Baptiste. 30-15 Troppo corta la risposta di Jasmine, la statunitense può chiudere con il rovescio vincente. Seconda importante. 15-15 Chiude la volée a rete Paolini! 15-0 Ace della statunitense, il settimo del suo match. 4-4 GAME PAOLINI!  Servizio senza pressione per Jasmine che può rimettersi a caccia del break decisivo. Seconda. 40-15 Cerca il lungolinea di rovescio Baptiste ma il suo colpo finisce in corridoio. 30-15 Esce e non di poco il dritto dopo il servizio di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it

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