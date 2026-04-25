LIVE Paolini-Baptiste 4-5 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | fase decisiva di un parziale lottato

Al torneo WTA di Madrid, nel corso della partita tra Paolini e Baptiste, il punteggio si è attestato sul 4-5 nel quarto set. Durante il game, Baptiste ha messo in campo un’ottima prima palla, costringendo Paolini a rispondere con un colpo di dritto che non ha trovato la risposta desiderata. La partita si trova in una fase decisiva, con i giocatori impegnati in scambi intensi e punti importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 GAME BAPTISTE. Non passa la risposta di dritto di Paolini dopo l’ottima, ennesima, prima palla della statunitense. 40-15 Ancora un ace per Baptiste. 30-15 Troppo corta la risposta di Jasmine, la statunitense può chiudere con il rovescio vincente. Seconda importante. 15-15 Chiude la volée a rete Paolini! 15-0 Ace della statunitense, il settimo del suo match. 4-4 GAME PAOLINI! Servizio senza pressione per Jasmine che può rimettersi a caccia del break decisivo. Seconda. 40-15 Cerca il lungolinea di rovescio Baptiste ma il suo colpo finisce in corridoio. 30-15 Esce e non di poco il dritto dopo il servizio di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste 4-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: fase decisiva di un parziale lottato Notizie correlate LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: partita equilibrata contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine... Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento Altri aggiornamenti Temi più discussi: Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; Hailey Baptiste-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match; Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA. LIVE Paolini-Baptiste 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: resiste il break della tennista toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Diretta Madrid Open 2026, Paolini Baptiste streaming video tv: orario e risultato live, giocano anche Cobolli e Darderi (oggi sabato 25 aprile)Diretta Madrid Open 2026, Paolini Baptiste streaming video tv oggi sabato 25 aprile: orario e risultato live, giocano anche Cobolli e Darderi. ilsussidiario.net Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com