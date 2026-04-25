LIVE Paolini-Baptiste 3-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | resiste il break della tennista toscana

Al torneo WTA di Madrid, la partita tra Paolini e Baptiste prosegue con un punteggio di 3-2 in favore della tennista italiana. Durante lo scambio, Baptiste ha tentato di rispondere a un’azione di Paolini, ma un nastro ha deviato il suo dritto, creando una situazione favorevole per l’avversaria. La giocatrice francese ha così ottenuto una seconda palla di contro break, cercando di recuperare lo svantaggio nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-A Il nastro aiuta Baptiste deviando in campo il suo dritto, seconda palla di contro break per lei. 40-40 Terzo errore di dritto della statunitense che con troppa fretta manda in rete il lungolinea. 40-A Palla del contro break per Baptiste che piazza lo smash vincente. 40-40 Ancora un servizio comodo di Paolini che si fa infilare dalla risposta vincente dell’avversaria. 40-30 Altro regalo di dritto della statunitense che manda in rete il colpo. 30-30 Non è definitivo il rovescio dell’azzurra, Baptiste la grazia mandando fuori il rovescio. 15-30 In rete la risposta di Baptiste. Paolini sfiora l’ace al centro, ma è seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: resiste il break della tennista toscana Notizie correlate LIVE Paolini-Baptiste 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Finisce in corridoio il rovescio lungolinea dell’azzurra. Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Auger-Aliassime vince il primo set, manca poco per la toscana Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Hailey Baptiste-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Baptiste 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca la fuga nel primo set dopo il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Diretta Madrid Open 2026, Paolini Baptiste streaming video tv: orario e risultato live, giocano anche Cobolli e Darderi (oggi sabato 25 aprile)Diretta Madrid Open 2026, Paolini Baptiste streaming video tv oggi sabato 25 aprile: orario e risultato live, giocano anche Cobolli e Darderi. ilsussidiario.net Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com