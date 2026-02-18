Bodo Glimt Inter LIVE 0-0 | inizia il match!

Bodo Glimt e Inter si affrontano all'Aspmyra Stadion per il primo turno dei playoff di Champions League 202526. La partita comincia alle 21 e le due squadre cercano di ottenere un vantaggio importante per il ritorno. Il Bodo Glimt, squadra norvegese, punta sulla spinta del pubblico di casa, mentre l’Inter, campione italiano, vuole conquistare subito il risultato. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni azione dei loro beniamini. La sfida inizia tra entusiasmo e tensione.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d'inizio – Si comincia! Migliore in campo a fine primo tempo:.