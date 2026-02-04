Inter Torino LIVE 0-0 | si parte! Inizia il match

Alle 21, all’U Power Stadium di Monza, è iniziato il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. La partita è partita senza reti all’attivo, con le due squadre che cercano di prendere il controllo del gioco fin dai primi minuti. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le loro squadre in questa sfida che promette emozioni.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio.

