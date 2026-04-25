LIVE – Napoli-Inter 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo

Da spazionapoli.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7 minuti di gioco, il Napoli ha creato una situazione molto pericolosa con Prisco, il quale ha intercettato un passaggio del portiere dell'Inter. Il portiere ha però recuperato prontamente, bloccando il tiro dell’avversario. La partita si svolge all’Arena G. Piccolo e il punteggio resta sullo 0-0.

7? – Pericolosissimo il Napoli con Prisco: il 14 azzurro intercetta il passaggio del portiere ospite che è però bravo a recuperare il suo stesso errore, bloccando il tiro di Prisco. 1? – Inizia il match. Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Borriello, Raggioli Inter (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate Hidalgo; El Mahboudi, Mancuso, Carrara Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 35ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Inter. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

live 8211 napoli inter 0 0 inizia il match all8217arena gpiccolo
© Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Inter 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo

Inter Napoli 2-2 Partita in diretta con i tifosi napoletani a San Siro

Video Inter Napoli 2-2 ? Partita in diretta con i tifosi napoletani a San Siro

Notizie correlate

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo.

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo33' – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Tabellino partita Napoli vs Inter; Primavera 1, Napoli-Inter: cronaca live, formazioni e tabellino; La Lazio vince 2-0 al 'Maradona'; Napoli ko e le milanesi sorridono.

napoli inter live napoli inter 0Primavera, Napoli-Inter: segui la diretta su TuttoNapoliPREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-INTER DI PRIMAVERA 1  Dallo stadio Piccolo di Cercola gara numero 35 per il Napoli Primavera di mister Rocco: partita fondamentale ... tuttonapoli.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.