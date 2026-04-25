LIVE – Napoli-Inter 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo

Alle 7 minuti di gioco, il Napoli ha creato una situazione molto pericolosa con Prisco, il quale ha intercettato un passaggio del portiere dell'Inter. Il portiere ha però recuperato prontamente, bloccando il tiro dell’avversario. La partita si svolge all’Arena G. Piccolo e il punteggio resta sullo 0-0.

7? – Pericolosissimo il Napoli con Prisco: il 14 azzurro intercetta il passaggio del portiere ospite che è però bravo a recuperare il suo stesso errore, bloccando il tiro di Prisco. 1? – Inizia il match. Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Borriello, Raggioli Inter (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate Hidalgo; El Mahboudi, Mancuso, Carrara Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 35ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Inter. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Inter 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo Inter Napoli 2-2 Partita in diretta con i tifosi napoletani a San Siro Notizie correlate LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo. LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo33' – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Tabellino partita Napoli vs Inter; Primavera 1, Napoli-Inter: cronaca live, formazioni e tabellino; La Lazio vince 2-0 al 'Maradona'; Napoli ko e le milanesi sorridono. Primavera, Napoli-Inter: segui la diretta su TuttoNapoliPREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-INTER DI PRIMAVERA 1 Dallo stadio Piccolo di Cercola gara numero 35 per il Napoli Primavera di mister Rocco: partita fondamentale ... tuttonapoli.net Primavera: Napoli-Inter domani alle ore 11. I convocati del tecnico Dario Rocco - facebook.com facebook Non è mai troppo tardi : Mariani, arbitro designato per il mondiale, torna a dirigere l’Inter dal lontanissimo Napoli-Inter dell’andata durante il quale- segnalato dall’assistente Bindoni- diede un rigore molto contestato contro l’Inter. Come spiega il ritardo Rocchi x.com