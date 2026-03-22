Benvenuti alla diretta del GP del Brasile del 2026, secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGP. La gara si svolge sul circuito brasiliano con i piloti in griglia di partenza, tra cui spiccano Marquez, Di Giannantonio e Bezzchi. La corsa si svolge nelle condizioni previste e i concorrenti sono pronti a darsi battaglia per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Goiânia andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme che le differenti condizioni atmosferiche potrebbero andare a incidere sullo sviluppo della corsa. Nelle qualifiche Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati VR46, ha fatto saltare il banco, andandosi a prendere una p.1 significativa per lui e tutta la propria squadra. Insieme a lui in prima fila ci saranno Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), ieri trionfatore nella Sprint Race grazie a una gestione molto intelligente e di classe della prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez favorito, Di Giannantonio e Bezzecchi per il podio

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