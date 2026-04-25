Benvenuti alla diretta del secondo giorno del Gran Premio di Spagna, quarta gara del campionato MotoGP 2026. Si prospetta una giornata intensa con i piloti Bezzecchi, Marquez e Martin protagonisti di una sfida serrata. Gli appassionati sono in attesa di aggiornamenti sulle qualifiche e le eventuali scelte strategiche dei piloti impegnati sul circuito. La competizione si accende con i primi tempi cronometrati e le attività in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato dell’Andalusia, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione nelle qualifiche nella Sprint Race. Si è tornati a competere dopo una lunga pausa, primo round nel Vecchio Continente. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà anche sul tortuoso tracciato iberico, dove conta tantissimo avere tanta velocità in percorrenza di curva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si infiamma la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin

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