LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | al via le pre-qualifiche Bezzecchi sfida i fratelli Marquez

Alle 15.02 si sono aperte le pre-qualifiche del GP Spagna 2026 di MotoGP, con i piloti pronti a scendere in pista. Tra i protagonisti in campo ci sono anche Bezzecchi e i fratelli Marquez, impegnati nelle prime fasi della sessione. Il gruppo si sta muovendo rapidamente, cercando di ottenere il miglior tempo possibile nel primo giro cronometrato. La sessione è iniziata con molte aspettative e attenzione particolare ai tempi di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Tutto il gruppo si sta lanciando per il primo giro cronometrato della sessione. 15.00 SEMAFORO VERDE! Si comincia, tutti in pista a Jerez de la Frontera. 14.58 Ormai ci siamo, a breve inizieranno le pre-qualifiche della MotoGP a Jerez. 14.55 Mancano cinque minuti al via della sessione, che durerà un’ora. 14.52 Prima di immergerci nel racconto delle pre-qualifiche di Jerez, vi riproponiamo la classifica generale del Mondiale MotoGP: 1. Marco Bezzecchi 81 2. Jorge Martin 77 3. Pedro Acosta 60 4. Fabio Di Giannantonio 50 5. Marc Marquez 45 6. Raul Fernandez 40 7. Ai Ogura 37 8. Alex Marquez 28 9. Francesco Bagnaia 25 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: al via le pre-qualifiche. Bezzecchi sfida i fratelli Marquez Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: lampo Bezzecchi, Bagnaia tallona Marquez. Alle 9.00 le pre-qualifiche Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: fulmine Di Giannantonio, bene Bezzecchi. Alle 15.00 le pre-qualifiche Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; Dove vedere il Gp di Spagna di MotoGp in tv e streaming. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche. Nuovo capitolo della sfida Aprilia-DucatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 In FP1 i big più competitivi in termini di passo sono stati Bezzecchi ed Alex Marquez, con un gradino ... oasport.it Diretta MotoGp prove libere GP Spagna 2026 Jerez live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 24 aprile)Diretta MotoGp prove libere GP Spagna 2026 Jerez live streaming video tv oggi venerdì 24 aprile: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net Intanto, MemasGP è a bordo pista a seguire le Practice della Moto3 e guardate chi c’è in azione: il vincitore del GP di Austin, Guido Pini. #MemasGP #SpanishGP #MotoGP #Moto3 facebook Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) è stato il più veloce al termine delle prime libere sul circuito di Jerez, in Spagna, dove si corre la quarta prova del mondiale MotoGp. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com