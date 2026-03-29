LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi davanti ma Acosta e Martin si rifanno sotto Marquez anonimo

Durante la corsa del GP USA 2026 di MotoGP, Bezzecchi mantiene la leadership con un vantaggio di 1,3 secondi su Acosta. Acosta e Martin si avvicinano, mentre Marquez si trova in una posizione di margine. Nel frattempo, Ogura supera Bagnaia all’interno e conquista la quinta posizione. La gara continua con i piloti impegnati in sorpassi e regolazioni di posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Sale a 1?3 il vantaggio di Bezzecchi su Acosta. -9 Ogura infila Bagnaia all’interno e si prende la quinta piazza. Volano le Aprilia. -10 Stupisce vedere Marquez mestamente nono alle spalle di Bastianini. Anche prima del long lap penalty non stava di certo brillando. -10 Bagnaia resta in scia a Di Giannantonio, senza trovare lo spunto per il sorpasso. -10 Reagisce Bezzecchi e riporta il margine su Acosta a 1?1. Martin a 2?0. -11 Attenzione a Ogura che sta risalendo forte e si porta a 9 decimi da Bagnaia. -11 Momento difficile per Bezzecchi. Perde 2 decimi da Acosta e ben 4 da Martin. Si riapre tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Avendo condotto i primi 4 giri in testa, Marco Bezzecchi ha battuto il record di giri consecutivi detenuto da Jorge Lorenzo (103). #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #UsGP #Austin #Bezzecchi #MarcoBezzecchi #Aprilua #ApriliaRacing - facebook.com facebook

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