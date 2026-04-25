Durante la gara del GP di Spagna 2026, il pilota ha subito una caduta ma è riuscito a mantenere la testa della corsa. Al momento, si trova a circa sette decimi davanti a un altro pilota e con oltre sei secondi di vantaggio su un terzo. Seguono altri corridori in classifica, con diversi nomi noti del campionato. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale sui tempi e le posizioni dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Marquez al comando con 7 decimi su Bagnaia e 6.1 su Morbidelli, poi Di Giannantonio, Binder, Fernandez, Quartararo, Marini, Bastianini e Rins. Ritirati Bezzecchi e Martin. -2 Incredibile, amici. Marquez è caduto, ma ha avuto una fortuna incredibile. E’ accaduto proprio all’imbocco della pit-lane. E’ rientrato ai box, ha cambiato moto e ora va a vincere. -3 BRUTALE sorpasso di Marquez su Bagnaia all’interno. Hanno rischiato l’incidente! Aldeguer sta sprofondando con gomme slick. -3 Bagnaia e Marquez a giocarsi la vittoria, incredibile. -3 Caduta per Bezzecchi. Rimane incastrato sotto la moto. -3 Aldeguer unico a proseguire con gomme slick: una follia! Tutti gli altri rientrano per cambiare moto e salire su quella con gomme da bagnato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez cade, ma può vincere lo stesso

MARC MÁRQUEZ APUNTA A LOS TEST DE JEREZ, CHARLANDO CON DIEGO LACAVE

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