LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi in pole Bagnaia fuori in Q1 La griglia di partenza Sprint alle 9.00

Alle 09:00 italiane si svolgerà la Sprint Race del GP Thailandia 2026 di MotoGP, con Bezzecchi in pole position e Bagnaia eliminato in Q1. La griglia di partenza è stata definita nelle qualifiche di questa mattina, mentre i piloti si preparano per la corsa di oggi. La redazione di OA Sport seguirà in diretta l’evento.

05.38 Appuntamento alle 09:00 italiane per la Sprint Race, un saluto dalla redazione di OA Sport. 05.36 Francesco Bagnaia delude le attese e non è riuscito a superare il taglio della Q1 e scatterà dalla tredicesima casella. Un week end in salita per Pecco, che ha confermato le difficoltà della prima giornata. 05.34 Marco Bezzecchi quindi in pole-position per la prima volta nella gara d’apertura. Il romagnolo ha preceduto di 0"035 lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) e di 0"224 l’Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez. Bene Fabio Di Giannantonio che con la Ducati VR46 ha preceduto in quarta piazza Pedro Acosta (KTM). Si prospetta quindi una Sprint Race combattuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel...

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi è in pole con caduta davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta fila. Sprint Race dalle 09.00

LIVE Moto GP, la gara sprint al GP Thailandia in diretta: orari e dove vederla su TV8 e Sky, si apre il nuovo mondialeDopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP 2026 è in programma la gara sprint alle 9:00 diretta sul circuito di Buriram ... fanpage.it

MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint in diretta, programma in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20. oasport.it

Bez mette la firma sulle qualifiche a Buriram 3 Aprilia nelle prime 5 posizioni tinyurl.com/ThailandiaGrig… #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com

