LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | inizia a piovere può cambiare tutto

In diretta dal Gran Premio di Spagna del 2026 di MotoGP, le condizioni meteo stanno cambiando con l’arrivo della pioggia, rendendo la gara più incerta. Al momento, Alex Marquez sembra più rapido rispetto al fratello, anche se non ha ancora tentato un sorpasso decisivo. Nel frattempo, Bezzecchi ha superato Bagnaia e si trova in quindicesima posizione. Aggiornamenti continui sulla corsa in corso sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Alex Marquez sembra più veloce del fratello: per ora non osa l’affondo. -7 Bezzecchi supera Bagnaia ed è 15°. -8 Per ora solo qualche goccia, pista ancora asciutta. Duello furibondo tra Zarco e Acosta per il quinto posto. -8 Alex Marquez ha ripreso il fratello. Sarà reale battaglia vera? -8 Può cambiare tutto adesso, attenzione. -9 INIZIA A PIOVERE! -9 Di Giannantonio riesce a liberarsi di Zarco, ma ormai ha perso troppo dalla coppia di testa. -9 La classifica aggiornata: 1 Marc Marquez (Ducati) – 1:37.565 2 Alex Marquez (Ducati) – 1:37.203 (+0.555) 3 Johann Zarco (Honda) – 1:38.841 (+2.061) 4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 1:38.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: inizia a piovere, può cambiare tutto Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: inizia la FP1! Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: inizia la gara! Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP, LIVE - La diretta delle FP1 del Gran Premio di Spagna a Jerez. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si comincia, Ducati per riprendersi la scenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ... oasport.it Diretta live Sprint GP Spagna: Marquez in pole a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi in agguato, Bagnaia noIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 12 giri. Partenza alle 15.00 di sabato 25 aprile 2026 ... sport.virgilio.it Fabio Di Giannantonio e Zarco a darem show #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP x.com Christian Horner è presente a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio di Spagna della MotoGP. L'ex team principal di Red Bull F1 è assieme a Stefano Domenicali, CEO del Liberty's F1 Group. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #F1 #Formula1 #For - facebook.com facebook