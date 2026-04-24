LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | inizia la FP1!

Alle 10.47 è iniziata la prima sessione di prove libere del GP di Spagna 2026 a Jerez. La pista è aperta al lavoro delle moto in vista delle qualifiche e della gara. Tra le squadre presenti, Aprilia ha avviato il suo programma di test, mentre le altre case continuano a monitorare le condizioni del circuito. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sui tempi e le novità dalla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47 Inizia il lavoro in pista a Jerez, vedremo se Aprilia si confermerà il riferimento o meno. 10.45 Tutti in pista per questa FP1! 10.44 Tra poco si comincia con la FP1! 10.42 Se da un lato i risultati tardano ad arrivare, dall’altro il feeling con la moto è migliorato sensibilmente rispetto al passato, soprattutto all’anteriore: “ Rispetto alla moto dell’anno scorso, l’anteriore quest’anno è più sincero, senti meglio cosa sta chiedendo e quanto puoi spingere. L’anno scorso poteva capitare di fare un giro piano ed uno molto spinto ed arrivare due decimi più lento alla fine del T1, ma non sapevo come mai.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: inizia la FP1! MOTOGP 2026 ARRANCA EN TAILANDIA HORARIOS SPRINT Y CÓMO VER EL GP EN ESPAÑA Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: tra poco il via della FP1 Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: via alla FP1! Inizia l’attività ad Austin Altri aggiornamenti Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!. Diretta MotoGp | Prove libere live streaming video tv GP Spagna 2026 Jerez (oggi venerdì 24 aprile)Diretta MotoGp prove libere GP Spagna 2026 Jerez live streaming video tv oggi venerdì 24 aprile: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari venerdì 24 aprile, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 24 aprile andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la ... oasport.it LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della prima giornata del week end di MotoGP a Jerez de la Frontera: Aprilia sarà ancora il riferimento - facebook.com facebook La MotoGP torna in pista a Jerez x.com