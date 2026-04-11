Oggi si gioca la prima giornata del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby, con la sfida tra Francia e Italia. La partita è seguita in tempo reale da OA Sport, che fornisce aggiornamenti costanti sull’andamento dell’incontro. I tifosi assistono a un debutto che ha suscitato emozioni tra le giocatrici italiane, mentre la cronaca in diretta tiene informati gli appassionati sugli eventi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Allo Stade des Alpes di Grenoble le ragazze di coach Fabio Roselli affronteranno la fortissima selezione francese in una sfida che, sulla carta, appare molto difficile. L’Italia, reduce da un quarto posto nell’edizione 2025, si presenta con una rosa che unisce atlete esperte e giovani emergenti. Il gruppo azzurro, al secondo anno sotto la gestione dell’ex allenatore delle Zebre Fabio Roselli, mira a confermare i buoni risultati mostrati della passata edizione. Per farlo, lo staff azzurro ha deciso di puntare sulla continuità, senza sperimentare troppo in sfide così impegnative e prestigiose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per le azzurre

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