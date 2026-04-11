LIVE Francia-Italia 5-0 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | le azzurre danno l’anima in difesa!

Durante la partita tra Francia e Italia nel torneo Sei Nazioni femminile di rugby 2026, le azzurre hanno subito un deficit di cinque mete contro le avversarie francesi. Nel corso del primo tempo, le italiane hanno mostrato impegno in difesa e sono riuscite a recuperare palla in alcuni breakdown, tra cui un'azione di D’Incà che ha conquistato il possesso e guadagnato un tenuto. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Ancora grande giocata nel breakdown delle azzurre! Stavolta è D’Incà che riesce a mettere le mani in ruck e si guadagna il tenuto! E’ il terzo dell’Italia in questo primo tempo. 38? La Francia risale il campo alla mano e adesso arriva sulla linea dei 10 metri dal centrocampo. Lo Stade des Alpes c0mincia a cantare per incitare le blues! 37? Dopo svariati minuti l’Italia torna ad avare un possesso offensivo. Nel tentativo di allargare il pallone però Granzotto perde il possesso in avanti. Mischia con introduzione francese a centrocampo. 36? Altro fallo delle transalpine, che stavolta invadono lo spazio azzurro in touche.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Francia-Italia 5-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre danno l’anima in difesa! LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima giornata del Sei... LIVE Francia-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in inferiorità numericaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Un’altra ottima difesa dell’Italia! Granzotto riesce a placcare a largo e trascina fuori l’avversaria.