Durante la partita delle Sei Nazioni femminile di rugby, l’Italia ha segnato la sesta meta all’inizio del secondo tempo, portando il punteggio a 34-0 contro la Scozia. Nel tentativo di segnare, un’andata in area di meta da parte di un’calciatrice scozzese si è conclusa con la palla che è uscita dal campo. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Shona Campbell entra nell’area di meta ma non riesce a schiacciare la palla dentro, il campo finendo fuori dalle riga bianca con il corpo. Ancora a secco la Scozia. 10? Italia in tredici: ammonita Elisa Giordano, attenzione perchè il contatto è sotto valutazione e potrebbe trasformarsi in cartellino rosso. 9? Per l’Italia esce Vittoria Zanette ed entra Alessia Pilani. 8? Cartellino giallo per Veronica Madia in seguito a uno sgambetto ritenuto volontario. Italia in quattordici per 10?. 6? Nella Scozia esce Demi Swahn ed entra Leah Bartlett. 5? Largo il calcio di Michela Sillari: si resta sul 34-0. 4? SONO SEI PER L’ITALIA: VITTORIA VECCHINI SFRUTTA UN’AZIONE IN AVANZAMENTO DELLE COMPAGNE E MARCA LA PRIMA META DEL SECONDO TEMPO.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 34-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: sesta meta azzurra in apertura di secondo tempo con Vecchini

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 29-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: iniziato il secondo tempo

LIVE Italia-Scozia 22-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: dominio azzurro con un’altra meta di D’IncàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? Arriva anche la trasformazione di Michela Sillari: 22-0.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Sei Nazioni Femminile 2026: Italia, le convocate per la sfida alla Scozia; Sei Nazioni Femminile: Italia a caccia della prima vittoria; LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsi.

LIVE Italia-Scozia 10-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Zanette regala la seconda meta alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida ... oasport.it

Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streamingContinuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio Roselli, dopo ... oasport.it

Dalla Scozia all’Italia, per pochi giorni. E poi un incontro. Con Franco Raimondo Barbabella, preside della scuola che ho frequentato da ragazzo. Tra parole, ascolto e qualcosa che resta. Il mio libro “La Lentezza del Cardo” nasce anche così. Non da un’idea s - facebook.com facebook