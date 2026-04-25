LIVE Italia-Scozia 34-0 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sesta meta azzurra in apertura di secondo tempo con Vecchini
Durante la partita delle Sei Nazioni femminile di rugby, l’Italia ha segnato la sesta meta all’inizio del secondo tempo, portando il punteggio a 34-0 contro la Scozia. Nel tentativo di segnare, un’andata in area di meta da parte di un’calciatrice scozzese si è conclusa con la palla che è uscita dal campo. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Shona Campbell entra nell’area di meta ma non riesce a schiacciare la palla dentro, il campo finendo fuori dalle riga bianca con il corpo. Ancora a secco la Scozia. 10? Italia in tredici: ammonita Elisa Giordano, attenzione perchè il contatto è sotto valutazione e potrebbe trasformarsi in cartellino rosso. 9? Per l’Italia esce Vittoria Zanette ed entra Alessia Pilani. 8? Cartellino giallo per Veronica Madia in seguito a uno sgambetto ritenuto volontario. Italia in quattordici per 10?. 6? Nella Scozia esce Demi Swahn ed entra Leah Bartlett. 5? Largo il calcio di Michela Sillari: si resta sul 34-0. 4? SONO SEI PER L’ITALIA: VITTORIA VECCHINI SFRUTTA UN’AZIONE IN AVANZAMENTO DELLE COMPAGNE E MARCA LA PRIMA META DEL SECONDO TEMPO.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 29-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: iniziato il secondo tempo
LIVE Italia-Scozia 22-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: dominio azzurro con un’altra meta di D’IncàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? Arriva anche la trasformazione di Michela Sillari: 22-0.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Sei Nazioni Femminile 2026: Italia, le convocate per la sfida alla Scozia; Sei Nazioni Femminile: Italia a caccia della prima vittoria; LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsi.
LIVE Italia-Scozia 10-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Zanette regala la seconda meta alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida ... oasport.it
Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streamingContinuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio Roselli, dopo ... oasport.it
Dalla Scozia all’Italia, per pochi giorni. E poi un incontro. Con Franco Raimondo Barbabella, preside della scuola che ho frequentato da ragazzo. Tra parole, ascolto e qualcosa che resta. Il mio libro “La Lentezza del Cardo” nasce anche così. Non da un’idea s - facebook.com facebook