Alle ore 20 si gioca la partita tra Italia e Scozia nel torneo Sei Nazioni di rugby femminile del 2026. L'Italia conduce con un punteggio di 10-0, grazie a una meta realizzata da Zanette, che ha regalato alle azzurre la seconda segnatura della giornata. L'azione si svolge in avanti, vicino alla linea di meta delle avversarie. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire l'andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? In avanti delle azzurre in una zona molto vicina alla linea di meta. 18? In avanti della Scozia, arriva un’altra touche interessante per l’Italia. 15? Non trasforma il calcio Michela Sillari. Si resta sul 10-0. 14? ANCORA UNA META AZZURRA: VITTORIA ZANETTE RECUPERA IL PALLONE DOPO UNA BELLA TOUCHE CONDOTTA DALL’ITALIA E FIRMA IL 10-0. 12? Zanette sfonda la difesa scozzese ma perde la palla a una decina di metri dalla linea di metà: mischia per la Scozia. 10? Ancora in attacco le azzurre. 8? Finisce largo il calcio di Michela Sillari: si resta sul 5-0 per le azzurre. 7? ALYSSA D’INCA’: ARRIVA LA PRIMA META AZZURRA.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 10-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Zanette regala la seconda meta alle azzurre

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