LIVE Italia-Scozia 29-0 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | iniziato il secondo tempo

Alle 18:21 si è conclusa la prima metà della partita di rugby femminile tra Italia e Scozia, con le azzurre che hanno segnato cinque mete e preso un ampio vantaggio. Alle 18:31 è iniziato il secondo tempo della gara valida per il Sei Nazioni 2026, con le squadre pronta a riprendere il gioco. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Riparte il secondo tempo. 18:21 Prima frazione strepitosa dell’Italia: le azzurre siglano cinque mete, dominando in lungo e in largo. Scozia irriconoscibile, così come l’Italia ha cambiato completamente marcia dopo la brutta sconfitta contro l’Irlanda. Per le ragazze del CT Fabio Rosselli sugli scudi Alyssa D’Incà e Vittoria Zanette, con due mete a testa. Nel secondo tempo non bisognerà abbassare la guardia, ma il primo tempo è stato letteralmente uno spettacolo. 41? Finisce il primo tempo: ITALIA-SCOZIA 29-0. 40? Trasformazione facile per Michela Sillari: 29-0. L’Italia ha raggiunto il punto di bonus con la quarta meta di D’Incà.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 29-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: iniziato il secondo tempo Notizie correlate LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsiBuongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida per la terza giornata del Sei Nazioni... Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 15-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: ottimo primo tempo degli azzurri Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; Sofia Stefan si racconta a Sky Sport prima di Italia-Scozia; Italia U19: due belle vittorie sui pari età della Scozia nello stage congiunto di Parma; Sei Nazioni donne, l'Italia cambia ancora per il debutto casalingo con la Scozia. LIVE Italia-Scozia 10-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Zanette regala la seconda meta alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida ... oasport.it Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streamingContinuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio Roselli, dopo ... oasport.it Dalla Scozia all’Italia, per pochi giorni. E poi un incontro. Con Franco Raimondo Barbabella, preside della scuola che ho frequentato da ragazzo. Tra parole, ascolto e qualcosa che resta. Il mio libro “La Lentezza del Cardo” nasce anche così. Non da un’idea s - facebook.com facebook