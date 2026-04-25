Durante la partita del Sei Nazioni di rugby femminile, l’Italia ha segnato un’altra meta portandosi a 22 punti, con la trasformazione riuscita da parte di una giocatrice. La gara tra le due nazionali sta proseguendo con l’Italia in vantaggio e un punteggio di 22-0. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36? Arriva anche la trasformazione di Michela Sillari: 22-0. Scozia completamente al palo. 35? SHOW DELLE AZZURRE: GRANDISSIMA AZIONE DI SOFIA STEFAN, CHE SI APRE IL CAMPO E DOPO UNA BUNA TRAMA NEI 5 METRI SCOZZESI LA PALLA ARRIVA AD ALYSSA D’INCA’ CHE FIRMA LA SUA SECONDA META DI GIORNATA: 20-0. 32? Sbaglia ancora una trasformazione Michela Sillari: non cambia il parziale. 31? TERZA META DELLE AZZURRE: VITTORIA ZANETTE FIRMA LA SUA SECONDA META DI GIORNATA DOPO UNA BELLA COMBINAZIONE TR ALYSSA D’INCA’ E VERONICA MADIA SULLA FASCIA: 15-0. 27? Attacca la Scozia ma è bravissima Francesca Sgorbini a rubare palla alle scozzesi, in una zona di campo pericolosa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 22-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: dominio azzurro con un’altra meta di D’Incà

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