Gli azzurri chiudono il primo tempo con un vantaggio di 15-7 contro la Scozia all’Olimpico. La pioggia intensa non ha frenato l’energia degli uomini di Quesada, che hanno giocato un ottimo rugby nei primi 40 minuti. La squadra italiana ha mostrato determinazione e precisione, portandosi avanti in questa partita valida per il Sei Nazioni 2026. La seconda frazione si preannuncia combattuta, mentre i tifosi sperano in un’altra prestazione convincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Termina la prima frazione. Ottimi 40 minuti degli uomini di Quesada sotto la pioggia torrenziale dell’Olimpico. Italia sopra break con 8 punti di margine, ma la Scozia è viva. A tra poco con la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 39? Prova ancora il drop Garbisi, ma anche stavolta la mira di Paolo è fallace. 38? Andiamo in touche nei 22 dei nostri rivali. 38? Facciamo la voce grossa in mischia guadagnando il calcio di punizione. Vediamo ora la scelta degli azzurri. 37? In avanti di Ioane e mischia con introduzione scozzese. 36? Stavolta Paolo non sbaglia. Italia 15 Scozia 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 15-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: ottimo primo tempo degli azzurri

Approfondimenti su Italia Scozia

Alle prime luci del mattino, gli azzurri scendono in campo senza alcune delle loro stelle e con diverse assenze.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Ultime notizie su Italia Scozia

Argomenti discussi: La diretta streaming di Italia XV-Scozia A; Sei Nazioni under 20: la presentazione di Italia-Scozia; Sei Nazioni, oggi Italia-Scozia LIVE su Sky; Italia-Scozia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale.

LIVE Italia-Scozia 12-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: meta degli scozzesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30' Placcaggio in aria su Menoncello. Possiamo rifiatare recuperando terreno. 28' Gioca bene ora la Scozia, con ... oasport.it

Italia-Scozia, il risultato in diretta live della partita del Sei NazioniAllo Stadio Olimpico inizia il Sei Nazioni dell'ItalRugby contro la Scozia. Gli azzurri, nonostante gli infortuni, partono alla grande e realizzano due mete nel primo quarto d'ora di gioco con Lynagh ... sport.sky.it

Allo Stadio Olimpico di Roma oggi si gioca Italia-Scozia di rugby Il piano per la mobilità facebook

#SeiNazioni, dove vedere Italia-Scozia in tv x.com