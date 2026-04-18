Nella partita di ieri tra Irlanda e Italia, conclusa con il punteggio di 57-20, si è conclusa anche la fase della competizione femminile del Sei Nazioni rugby 2026. Durante l'incontro, un'azione azzurra ha portato alla meta del bonus offensivo, realizzata da Alyssa D’Incà. I commenti sulla diretta hanno evidenziato il momento con un’esclamazione di entusiasmo per il risultato ottenuto dall’Italia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? METAAAAAA BONUSSSSS ITALIAA!!!! Bell’azione azzurra e alla fine è Alyssa D’Incà a segnare la meta del bonus offensivo. Irlanda 57 – Italia 20 75? Tante anche le touche perse dall’Italia in questa ripresa che impediscono alle azzurre di rendersi pericolose 72? Nona meta irlandese, questa volta da pick&go e firmata da Brittany Hogan. Trasforma O’Brien. Irlanda 57 – Italia 15 70? Irlanda che con una punizione rientra nei 22 azzurri 68? Ancora Irlanda in attacco nei 22 azzurri 63? Ennesima fiammata dell’Irlanda, azzurre che non placcano e padrone di casa che tornano a essere pericolose 59? Ora l’Irlanda sbaglia di più, ma ormai il match è deciso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Irlanda-Italia 57-20, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: D’Incà regala il bonus all’Italia

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