Curling Mondiali doppio misto 2026 | Constantini e Mosaner difendono il titolo

Dal 25 aprile al 2 maggio si terranno a Ginevra i Mondiali di curling doppio misto del 2026. L’Italia partecipa con i campioni in carica, pronti a difendere il titolo conquistato in occasione dell’ultima edizione. La squadra italiana punta a raggiungere le semifinali e a confermare il risultato ottenuto in passato. La competizione vedrà la partecipazione di diverse nazionali provenienti da tutto il mondo.

Dal 25 aprile al 2 maggio a Ginevra l’Italia si presenta con i campioni del mondo in carica: obiettivo semifinali e sogno bis iridato. Scattano a Ginevra i Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in programma da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio al Geneva Sous-Moulin Sports Center. L’evento, ufficialmente denominato ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, vedrà l’Italia schierare Stefania Constantini e Amos Mosaner. La coppia delle Fiamme Oro arriva all’appuntamento con il ruolo di detentrice del titolo, conquistato nel 2025 a Fredericton, oltre al bronzo olimpico ottenuto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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