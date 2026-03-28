LIVE Italia-Svezia 2-1 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | due punti azzurri nel terzo end

Durante la partita di curling tra Italia e Svezia nei Mondiali del 2026, l’Italia ha segnato due punti nel terzo end, portando il punteggio a 2-1. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, e si sta giocando nel quarto end alle 16:47.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTO END 16:47 Facile facile! Due punti azzurri nel terzo end! Italia 2 Svezia 1. 16:46 Edin boccia uno dei due punti italiani ma la pietra svedese esce dalla casa. Spiller deve soltanto introdurre la stone in casa per piazzare due punti. 16:44 Splendida la giocata di Stefano Spiller, che intromette la stone italiana in maniera millimetrica tra le guardie avversarie riuscendo a bocciare quella in casa. Possiamo giocare per i due punti. 16:42 Ci sono due punti azzurri con le stone ben distanziate quando mancano soltanto i tiri degli skip. 16:41 Ed invece Mosaner effettua una perfetta bocciata nascondendo la stone proprio dietro la guardia svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 2-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 2-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Leggi anche: LIVE Italia-USA 1-4, Mondiali juniores curling 2026 in DIRETTA: ancora 2 punti americani nel terzo end CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Svezia 2 1 Mondiali curling... Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Riparte la caccia all’Europeo: Baldini convoca 24 Azzurrini, prima chiamata per Daffara, Ahanor, Mannini e Cacciamani; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Italia vs Svezia - Tiro per tiro Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: che sfida per il giovane Stefano Spiller contro Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'incontro valido per la terza giornata dei Mondiali di ... oasport.it Italia-Svezia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni MondialiLe azzurre di Soncin ospitano al Granillo di Reggio Calabria le scandinave nel primo turno del Gruppo 1: obiettivo Brasile 2027 ... tuttosport.com Finali spareggi europei playoff per i mondiali: Bosnia Erzegovina - Italia Svezia - Polonia Turchia - Kosovo Danimarca - Repubblica Ceca #ForzaNapoliSempre by #NapoliStory #nazionaleitaliana - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia, voto tra le comunità italiane all'estero. Danimarca: NO 79,0% Svezia: NO 74,9% Paesi Bassi: NO 73,1% Austria: NO 70,0% Irlanda: NO 67,4% Grecia: NO 63,4% Belgio: NO 61,4% Regno U x.com