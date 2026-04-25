LIVE Italia-Cechia 2-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | pareggio ceco nel secondo end

Durante la partita tra Italia e Repubblica Ceca ai Mondiali di curling misto 2026, si è conclusa in parità 2-2. Nel secondo end, un freeze di Klima ha portato la stone ceca a diventare quella a punto, determinando il pareggio. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sulla sfida in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Freeze perfetto di Klima, con la stone ceca che diviene quella a punto. Situazione che si fa complicata. 14:59 Tanto caos nel cuore della casa, ma l’importante è che per ora ci sono due punti azzurri. 14:56 Inizia il terzo end. Italia che torna ad aver a disposizione l’ultima stone. TERZO END 14:53 Gran tiro di Klimova, che trova i due punti. Italia 2 Cechia 2 dopo il secondo end. 14:51 Constantini piazza il freeze incollando l’ultima stone azzurra ad una rivale. Un punto italiano ma giocata facile per Klimova. La ceca ha due chance: giocare un draw per un punto (facile), o provare la difficile bocciata per i due punti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 2-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: pareggio ceco nel secondo end Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Giochiamo all’attacco piazzando due stone a punto. Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 1-1, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: pareggio britannico nel secondo end Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Live Cechia - Italia - Mondiali: Punteggi & Highlights Basket - 04/09/2026; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:46 Siamo nel corso del secondo end in cui la Cechia avrà a disposizione l'ultimo lancio. SECONDO END 14:43 ... oasport.it Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com