LIVE Italia-Gran Bretagna 1-1 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | pareggio britannico nel secondo end

Questa mattina si gioca la finale per il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi. L’Italia e la Gran Bretagna sono ferme sul punteggio di 1-1, dopo un secondo end molto combattuto. I giocatori sono concentrati, e le squadre cercano di mettere in difficoltà l’avversario per conquistare quei due punti che potrebbero fare la differenza. La partita è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 14:33 Bisogna siglare due o più punti per dare la prima spallata a questa finale per il bronzo. 14:31 Siamo nel corso del terzo end in cui l’Italia per la prima volta avrà a disposizione l’ultimo tiro. TERZO END 14:28 Arriva il punto della Gran Bretagna. Bene così! Italia-Gran Bretagna 1-1 dopo due end. 14:26 Mouat riesce a piazzare il punto britannico e Constantini sceglie di chiudere la visuale all’ultimo tiro di Dodds. Difficilissimo siglare il secondo punto per la scozzese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 1-1, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: pareggio britannico nel secondo end Approfondimenti su Italia Gran Bretagna LIVE Italia-Gran Bretagna 1-0, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: primo end rubato dagli azzurri L’Italia si aggiudica il primo end contro la Gran Bretagna nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Gran Bretagna 3-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: livello di curling stellare! Questa mattina si è giocato il match di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Italia Gran Bretagna Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; LIVE Italia-Gran Bretagna 6-9, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri sconfitti, ma matematicamente qualificati; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante. LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Mosaner/Constantini sul ghiaccio per il bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling Buongiorno e benvenuti ... oasport.it DIRETTA/ Italia Gran Bretagna curling (risultato 0-0) video streaming Rai 2: via alla finalina! (10 febbraio)Diretta Italia Gran Bretagna curling Olimpiadi 2026 streaming video Rai Due: Amos Mosaner e Stefania Constantini per il bronzo nel doppio misto. ilsussidiario.net Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.