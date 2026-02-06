LIVE Italia-Svizzera 3-0 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | tre punti azzurri nel primo end

Questa mattina gli azzurri di curling hanno iniziato con il piede giusto contro la Svizzera. Nel primo end, l’Italia segna tre punti e prende subito il comando della partita. La sfida si svolge senza intoppi, e gli sportivi italiani seguono con attenzione ogni mossa in diretta. La partita prosegue in equilibrio, ma per ora il vantaggio resta nelle mani degli azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 10:23 Doppia bocciata, quasi tripla, di Mosaner. Un solo punto elvetico quando mancano due stone per parte. 10:23 Ottima giocata di Yannick Schwaller, attualmente ci sono tre sassi svizzeri a punto. 10:21 Piccolo errore di Yannick Schwaller. Mosaner opta per la doppia bocciata con runback (colpendo la propria guardia). 10:20 Gran tiro di Mosaner, che sembra un altro giocatore rispetto a quello visto ieri sera contro il Canada. 10:19 Seconda mano in cui gli svizzeri avranno a disposizione l'ultimo tiro.

