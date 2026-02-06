LIVE Italia-Estonia 6-2 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | due punti azzurri nel quinto end

Questa sera l’Italia di curling ha battuto l’Estonia con un punteggio di 6-2. Gli azzurri hanno messo a segno due punti nel quinto end e hanno mantenuto il controllo della partita fino alla fine. La gara si è giocata in diretta, con gli appassionati che hanno seguito ogni mossa sui campi. Ora l’attenzione si sposta sull’altra sfida tra Italia e Svizzera, in programma alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 15:37 Cresciuta molto la coppia estone nel corso del match. Draw precisissimo di Kaldvee e punto Estonia a metà end. 15:35 Nella sesta mano l’Estonia riavrà a disposizione l’ultimo tiro. SESTO END 15:31 Due punti Italia! Constantini non rischia e gioca un fattibile draw. Italia 6 Estonia 2 dopo cinque end. 15:29 Kaldvee gioca un buon draw lasciando un solo punto azzurro. Ultimo tiro complicato per Stefania Constantini. 15:27 Splendido il tiro di Mosaner, che con estrema precisione riesce a sciogliere il nodo di stone spazzando via quelle avversarie e ponendo addirittura tre punti azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 6-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: due punti azzurri nel quinto end Approfondimenti su Italia Estonia LIVE Italia-Estonia 3-0, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel primo end L’Italia ha battuto l’Estonia 3-0 nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Svizzera 10-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da tre punti per gli azzurri nel quinto end Gli azzurri di curling hanno concluso la partita contro la Svizzera con un punteggio di 10-4. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Italia - Estonia 5-0: gli Highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Ultime notizie su Italia Estonia Argomenti discussi: Play-off mondiali: dal 6 febbraio in vendita i biglietti per Italia-Irlanda del Nord, tagliandi a partire da 25 euro; A che Italia-Svizzera e Italia-Estonia oggi in tv, curling Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio e streaming; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi 6 febbraio: doppio misto curling, orario gare e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Olimpiadi 2026 oggi in tv, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: Constantini e Mosaner nel curling. LIVE Italia-Estonia 4-2, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata da un punto per gli estoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 10.05 15:22 Italia che continua ad avere a ... oasport.it OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 LIVENews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 6 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it Doppio misto · Preliminari Italia-Svizzera: 12-4 Gran Bretagna-Svezia: 7-4 USA-Canada: 7-5 Corea del Sud vs Gran Bretagna, 14:35 Repubblica Ceca-USA, 14:35 Italia-Estonia, 14:35 Svezia-Norvegia, 14:35 Segui tutti gli eventi di oggi dal link https://shorturl. facebook

