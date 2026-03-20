LIVE Paolini-Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | si comincia contro una specialista del doppio

Alle ore 11, si svolge il match tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend nel secondo turno del WTA Miami Open 2026. La partita si gioca sul campo principale e vede la presenza di una specialista del doppio tra le due atlete. La diretta è aggiornata in tempo reale, permettendo ai tifosi di seguire ogni punto in modo immediato e dettagliato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno del WTA Miami Open 2026 di tennis. L’azzurra inizia il suo cammino dalla sfida contro una specialista del doppio. L’azzurra spera di trovare in Florida, competizione nella quale lo scorso anno ha raggiunto la semifinale poi persa contro Aryna Sabalenka, quella scintilla in grado di innescare la continuità di rendimento che fin qui non è ancora riuscita ad esprimere, soprattutto in singolare. Il miglior risultato raggiunto fino ad ora in stagione è la semifinale del torneo WTA 500 di Merida, incontro poi perso in due set contro la spagnola Cristina Bucsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il primo doppio sull’ANZ Arena Leggi anche: LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 2-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: doppio break di vantaggio per l’ellenica che servirà per il match Approfondimenti e contenuti su LIVE Paolini Townsend WTA Miami 2026 in... Temi più discussi: Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioArticolo: Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Articolo: WTA Miami 2026, Swiatek è eliminata! Linette vince il derby polacco, avanti Andreeva e Cocciaretto Articolo ... oasport.it Errani e Paolini crollano in semifinale. A Indian Wells vincono Townsend e SiniakovaSconfitta in due set per la coppia azzurra sul cemento californiano. Gli errori in sequenza delle italiane le condannano all'eliminazione ... tuttosport.com L'altoatesino aprirà con Dzumhur o un qualificato e poi troverà Moutet. Musetti esordirà contro un qualificato e poi dovrebbe affrontare Etcheverry. Paolini, finita nel quarto di Sabaleka, ha sul suo percorso Townsend, Ostapenko e Svitolina - facebook.com facebook I quarti teorici del WTA 1000 di Miami: [1] Sabalenka vs. Paolini [7] [3] Rybakina vs. Pegula [5] [6] Anisimova vs. Gauff [4] [8] Andreeva vs. Swiatek [2] Jasmine Paolini esordirà al secondo turno con una tra Taylor Townsend e una qualificata, mentre Eli x.com