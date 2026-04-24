A Madrid, tra le mura della Caja Magica, si svolgerà una partita tra Cobolli e Paolini contro Carabelli e Baptiste, prevista per sabato 25 aprile. La sfida rappresenta un test importante per gli atleti italiani, che dovranno dimostrare la loro preparazione fisica e mentale nel circuito. La gara si inserisce nel calendario dedicato alle competizioni su terra battuta e sarà seguita da appassionati e addetti ai lavori.

? Cosa sapere Cobboli e Paolini affrontano Carabelli e Baptiste sabato 25 aprile alla Caja Magica.. Le sfide a Madrid testano la tenuta fisica e mentale degli azzurri nel circuito.. Sabato 25 aprile la Caja Magica di Madrid ospiterà le sfide cruciali di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, impegnati rispettivamente nel Masters 1000 ATP e nel WTA 1000 della capitale spagnola. Il programma del secondo turno maschile vede l’azzurro numero 13 del ranking mondiale affrontare l’argentino Ugo Camilo Carabelli sulla Court 4. L’incontro è previsto per sabato 25 aprile con un inizio non prima delle ore 15:30, dopo i match tra Laura Samson e Anna Bondar (ore 11:00), Martin Damm e Jakub Mensik, e Brandon Nakashima e Alexander Blockx.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Cobolli sfida Carabelli: la prova di forza alla Caja Magica

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