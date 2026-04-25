LIVE Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Nakashima e Blockx vanno al terzo In seguito tocca all’azzurro

Al torneo ATP di Madrid, Nakashima e Blockx stanno disputando il terzo set dopo aver concluso il secondo con un punteggio di 6-3 a favore del belga. La partita è in corso e si sta avvicinando alla conclusione del match. Successivamente, toccherà a un tennista italiano scendere in campo. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con l’attenzione rivolta a questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Sarà terzo set tra Nakashima e Blockx. Il belga vince il secondo parziale per 6-3. 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a Carabelli. 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Ora tocca a Nakashima-Blockx. In seguito sarà la volta di Cobolli-Carabelli. 12:53 Buongiorno amici di OA Sport. È da poco terminato il match tra Bondar e Samson. Tra poco in campo Damm-Mensik. A seguire Nakashima-Blockx, poi toccherà a Cobolli. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima e Blockx vanno al terzo. In seguito tocca all’azzurro Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Ora Nakashima-Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima vince il primo parziale su Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino; Sabato Cobolli e Darderi debuttano a Madrid: le curiosità; Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano. LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima e Blockx vanno al terzo. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L'americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com