LIVE Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Nakashima e Blockx vanno al terzo In seguito tocca all’azzurro

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Madrid, Nakashima e Blockx stanno disputando il terzo set dopo aver concluso il secondo con un punteggio di 6-3 a favore del belga. La partita è in corso e si sta avvicinando alla conclusione del match. Successivamente, toccherà a un tennista italiano scendere in campo. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con l’attenzione rivolta a questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Sarà terzo set tra Nakashima e Blockx. Il belga vince il secondo parziale per 6-3. 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a Carabelli. 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Ora tocca a Nakashima-Blockx. In seguito sarà la volta di Cobolli-Carabelli. 12:53 Buongiorno amici di OA Sport. È da poco terminato il match tra Bondar e Samson. Tra poco in campo Damm-Mensik. A seguire Nakashima-Blockx, poi toccherà a Cobolli. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli.🔗 Leggi su Oasport.it

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