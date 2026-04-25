LIVE Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Nakashima vince il primo parziale su Blockx In seguito tocca all’azzurro
Nel torneo ATP di Madrid del 2026, l’americano ha vinto il primo set contro il suo avversario, con un punteggio di 6-3. Dopo questa partita, scenderà in campo l’azzurro, che affronterà l’altro tennista in gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sulle sfide in corso e quelle che seguiranno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Finito questo incontro scenderà in campo Cobolli opposto a Carabelli. 14:20 Il ceco supera l’americano per 6-3 6-4. Ora tocca a Nakashima-Blockx. In seguito sarà la volta di Cobolli-Carabelli. 12:53 Buongiorno amici di OA Sport. È da poco terminato il match tra Bondar e Samson. Tra poco in campo Damm-Mensik. A seguire Nakashima-Blockx, poi toccherà a Cobolli. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si incontrano per la prima volta sulla terra rossa madrilena.🔗 Leggi su Oasport.it
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MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook
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