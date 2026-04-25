LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 6-1 6-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro lotta e accede al terzo turno

Un tennista italiano ha vinto il suo match nel torneo ATP di Madrid, superando l’avversario in tre set con i punteggi di 6-7, 6-1 e 6-4. La partita si è conclusa con il tennista che ha conquistato l'accesso al terzo turno. La diretta testuale dell’incontro si è conclusa alle 19:27, e i lettori sono invitati a seguire ulteriori aggiornamenti sul sito dedicato allo sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:27 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun aggiornamento dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 19:25 Al terzo turno Cobolli affronterà Vallejo. 19:24 Il numero 57 ATP ha vinto il 56% dei punti a rete. Il tennista cresciuto a Roma l’88%. 19:23 11 vincenti di diritto per il nativo di Buenos Aires. 25 per il classe 2002. 19:22 28 errori forzati per il portacolori del bel paese. 34 per il sudamericano. 19:20 Vediamo un po’ di dati. 4 ace per Carabelli. 10 per Cobolli. 6-7 6-1 6-4 Palla corta di diritto lungolinea e vincente di Cobolli. L’azzurro si qualifica così al terzo turno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro lotta e accede al terzo turno Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima e Blockx vanno al terzo. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Sarà terzo set tra Nakashima e Blockx. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 4-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro in questo terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Lunga la risposta di rovescio incrociato del sudamericano. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro lotta e accede al terzo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, vincente del sudamericano. 30-30 Lungo il diritto ... oasport.it Cobolli e Paolini diretta Madrid: Flavio vola al terzo turno, Jasmine eliminata. Tennis oggi LIVECaccia agli ottavi sulla terra rossa spagnola: Jasmine contro la statunitense Baptiste, Flavio sfida l'argentino Carabelli. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it CHE RIMONTA DI COBOLLIIIII Parte male il match dell’azzurro, ma con un secondo set quasi perfetto e un terzo giocato ad altissimo livello si porta a casa il complicato incontro contro l’argentino Ugo Carabelli. Ora Flavio affronterà la sorpresa Vallejo pe - facebook.com facebook “Risposta di rovescio fulmina #carabelli altro break” @effe7effe su #cobolli che serve per il secondo set x.com