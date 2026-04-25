LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 6-1 6-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro lotta e accede al terzo turno

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tennista italiano ha vinto il suo match nel torneo ATP di Madrid, superando l’avversario in tre set con i punteggi di 6-7, 6-1 e 6-4. La partita si è conclusa con il tennista che ha conquistato l'accesso al terzo turno. La diretta testuale dell’incontro si è conclusa alle 19:27, e i lettori sono invitati a seguire ulteriori aggiornamenti sul sito dedicato allo sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:27 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun aggiornamento dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 19:25 Al terzo turno Cobolli affronterà Vallejo. 19:24 Il numero 57 ATP ha vinto il 56% dei punti a rete. Il tennista cresciuto a Roma l’88%. 19:23 11 vincenti di diritto per il nativo di Buenos Aires. 25 per il classe 2002. 19:22 28 errori forzati per il portacolori del bel paese. 34 per il sudamericano. 19:20 Vediamo un po’ di dati. 4 ace per Carabelli. 10 per Cobolli. 6-7 6-1 6-4 Palla corta di diritto lungolinea e vincente di Cobolli. L’azzurro si qualifica così al terzo turno.🔗 Leggi su Oasport.it

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