LIVE Cobolli-Carabelli 2-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Al torneo ATP di Madrid, la partita tra Cobolli e Carabelli si è conclusa con un punteggio di 2-2. Nel corso del primo set, nessuno dei due ha ottenuto un break, mantenendo il servizio fino al momento del pareggio. Durante lo scambio, l’italiano ha colpito un rovescio lungolinea che si è concluso con un punto in suo favore, mentre in un altro scambio il numero 13 ATP ha tentato una volée di rovescio lungolinea che si è conclusa in rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Largo il rovescio lungolinea dell’italiano. 40-40 In rete la volée di rovescio lungolinea del numero 13 ATP. 30-40 Risposta di diritto lungolinea vincente dell’azzurro. Palla break. 30-30 Altro diritto lungolinea vincente del classe 2002. 30-15 Diritto lungolinea vincente di Cobolli. 30-0 Servizio interno vincente del nativo di Buenos Aires. 15-0 Lunga la risposta di diritto incrociato del portacolori del bel paese. 2-2 Servizio esterno vincente del nativo di Firenze. 40-30 In rete il passante di diritto incrociato dell’argentino. 30-30 In rete il rovescio incrociato giocato di tocco a ridosso della rete dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. LIVE Cobolli-Collignon, 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il diritto lungolinea del nativo di Rochester. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Madrid Open 2026: Flavio Cobolli debutta contro Ugo Carabelli. Orario e dove vederla; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!. LIVE Cobolli-Carabelli, 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si procede on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com