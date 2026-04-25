LIVE Cobolli-Carabelli 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Al torneo ATP di Madrid, la partita tra Cobolli e Carabelli è iniziata senza break nei primi scambi. Il punteggio è 1-2, con il giocatore numero 57 dell’ATP che ha conquistato un punto con un diritto lungolinea. In una delle fasi dello scambio, il sudamericano ha messo a segno un servizio interno vincente, portando il punteggio a 40-30. La diretta viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 Risposta di diritto incrociato vincente del nativo di Firenze. 30-15 In rete il diritto incrociato di Cobolli. 15-15 Lungo il diritto lungolinea steccato del portacolori del bel paese. 0-15 In rete il rovescio incrociato del classe ’99. 1-1 Diritto lungolinea vincente del numero 13 ATP. 40-30 In rete il diritto lungolinea dell’argentino. 30-30 In rete il diritto lungolinea giocato in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-15 Ace interno del classe 2002. 15-15 Servizio esterno vincente del tennista cresciuto a Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio Notizie correlate LIVE Cobolli-Collignon, 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 In rete il diritto lungolinea del nativo di Rochester. LIVE Cobolli-Collignon, 3-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Diritto incrociato e vincente del portacolori del bel paese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentino; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cobolli-Carabelli, 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’argentino partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:30 Blockx si afferma in tre set sull'americano. Il risultato finale è di 3-6 6-3 6-4. A breve ... oasport.it Cobolli e Paolini diretta Madrid: segui le partite dei due azzurri, tennis oggi LIVECaccia agli ottavi sulla terra rossa spagnola: Jasmine contro la statunitense Baptiste, Flavio sfida l'argentino Carabelli. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com