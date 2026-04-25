LIVE Cobolli-Carabelli 6-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si va al tie break in questo primo parziale

Al torneo ATP di Madrid, il primo set tra Cobolli e Carabelli si è concluso 6-6, portando la partita al tie break. È in corso la fase decisiva del parziale, con Carabelli che serve ora. Nel corso dello scambio precedente, l’azzurro ha tentato un lungolinea lungo il diritto, che ha superato la linea di campo. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Carabelli. 8-7 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurro. Ancora set point. 7-7 Diritto lungolinea vincente del classe 2002. Cobolli al servizio. 7-6 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. Altro set point. 6-6 In rete il rovescio incrociato del sudamericano. Serve Carabelli. 6-5 In rete il diritto incrociato del nativo di Firenze. Set point per l’argentino. 5-5 Servizio esterno vincente, con la seconda, dell’azzurro. Cobolli al servizio. 5-4 Lungo il diritto incrociato, giocato in difesa, dell’argentino. 5-3 Rovescio lungolinea vincente, con deviazione fortunosa del nastro, del numero 57 ATP.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie break in questo primo parziale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 6-6, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: si va al tie break in questo primo parziale LIVE Cobolli-Carabelli, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com