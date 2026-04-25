LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il primo parziale è dell’argentino

Al torneo di Madrid, nel primo set tra Cobolli e Carabelli, l’argentino ha conquistato il parziale 7-6. Ora si gioca il secondo set, con Cobolli al servizio per iniziare. Nel primo game del nuovo parziale, il tennista romano ha commesso un errore in rete con un diritto incrociato. La partita è visibile in diretta, e per aggiornamenti si può cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Cobolli in questo inizio di secondo set. 7-6 In rete il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma. Il primo parziale va all’argentino. Serve Carabelli. 8-7 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurro. Ancora set point. 7-7 Diritto lungolinea vincente del classe 2002. Cobolli al servizio. 7-6 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. Altro set point. 6-6 In rete il rovescio incrociato del sudamericano. Serve Carabelli. 6-5 In rete il diritto incrociato del nativo di Firenze. Set point per l’argentino. 5-5 Servizio esterno vincente, con la seconda, dell’azzurro. Cobolli al servizio. 5-4 Lungo il diritto incrociato, giocato in difesa, dell’argentino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il primo parziale è dell’argentino Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. LIVE Cobolli-Carabelli, 5-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva due set point e il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio esterno vincente dell’argentino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com