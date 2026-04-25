LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il primo parziale è dell’argentino

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Madrid, nel primo set tra Cobolli e Carabelli, l’argentino ha conquistato il parziale 7-6. Ora si gioca il secondo set, con Cobolli al servizio per iniziare. Nel primo game del nuovo parziale, il tennista romano ha commesso un errore in rete con un diritto incrociato. La partita è visibile in diretta, e per aggiornamenti si può cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Servirà Cobolli in questo inizio di secondo set. 7-6 In rete il diritto incrociato del tennista cresciuto a Roma. Il primo parziale va all’argentino. Serve Carabelli. 8-7 Lungo il diritto lungolinea dell’azzurro. Ancora set point. 7-7 Diritto lungolinea vincente del classe 2002. Cobolli al servizio. 7-6 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. Altro set point. 6-6 In rete il rovescio incrociato del sudamericano. Serve Carabelli. 6-5 In rete il diritto incrociato del nativo di Firenze. Set point per l’argentino. 5-5 Servizio esterno vincente, con la seconda, dell’azzurro. Cobolli al servizio. 5-4 Lungo il diritto incrociato, giocato in difesa, dell’argentino.🔗 Leggi su Oasport.it

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