LIVE Cobolli-Carabelli 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel primo parziale

Durante la partita valida per il torneo ATP di Madrid, il giocatore italiano ha mantenuto il servizio nel primo set, arrivando a un punteggio di 4-5. In un punto chiave, ha eseguito un rovescio incrociato vincente, portando il punteggio a 40-40. La diretta streaming è disponibile per seguire gli sviluppi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. Seconda. 30-40 Schiaffo al volo di diritto lungolinea, giocato a ridosso della rete, vincente del numero 13 ATP. 15-40 Schiaffo al volo di diritto lungolinea vincente del sudamericano. Ci sono due palle break e set point. 15-30 Doppio fallo del classe 2002. 15-15 Servizio interno vincente del tennista cresciuto a Roma. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro. 5-4 Servizio esterno vincente dell’argentino. 40-15 In rete il diritto incrociato del nativo di Firenze. 30-15 Pallonetto di diritto lungolinea vincente di Cobolli. 30-0 Largo il diritto incrociato dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel primo parziale Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima vince il primo parziale su Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Leggi anche: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentino; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!. LIVE Cobolli-Carabelli, 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si procede on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Cobolli e Paolini diretta Madrid: segui le partite dei due azzurri, tennis oggi LIVEMADRID (SPAGNA) - Italia protagonista oggi sulla terra rossa del Mutua Madrid Open, dove oggi (25 aprile) scenderanno in campo due big come Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il 23enne azzurro (n.13 At ... msn.com MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com